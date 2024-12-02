إتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والمحكمة الدستورية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحكمة الدستورية.

وأوضح الوزير عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أن توقيع إتفاقية التعاون بين المحكمة الدستورية ممثلة في الأستاذ عمر بلحاج. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الوزير كمال بداري.

مشيرا أن هذا التوقيع جاء بمناسبة مراسم احتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوراه إفريقية في القانون الدستوري. منظمة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، للأستاذة كيلالي زهرة- جامعة وهران 2.

كما نوه بداري أن هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، وإسهاماتها القارية.

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