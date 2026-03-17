إتفاقية تفاهم بين ميناء عنابة ومركز البحث في البيئة

تم أمس الإثنين، التوقيع على إتفاقية تفاهم بين مؤسسة ميناء عنابة ومركز البحث في البيئة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الانتقال الطاقوي. وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى اعتماد تقنيات صديقة للبيئة للحدّ من الانبعاثات الكربونية. وذلك انسجاماً مع التوجهات التي أكدها خلال يوم دراسي حول إزالة الانبعاثات الكربونية من النقل البحري والموانئ.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى إطلاق مشروع كهربة أرصفة ميناء عنابة، بالاعتماد على تكنولوجيا مبتكرة طوّرها باحثون من مركز البحث في البيئة - عنابة. لتمكين السفن الراسية من التزوّد بالطاقة الكهربائية مباشرة من الأرصفة. بما يسمح بإيقاف تشغيل محركاتها خلال فترة الرسو، والحدّ من الانبعاثات الملوِّثة والتلوث السمعي داخل الأحواض المينائية.

كما يأتي هذا المشروع في إطار دعم تطوير البنى التحتية الاستراتيجية وتعزيز اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة. بما يسهم في الارتقاء بأداء الموانئ الوطنية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

