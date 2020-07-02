إتفاقية جزائرية إسبانية لإنشاء مقروئية إسبانية بجامعة بجاية

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع سفارة المملكة الإسبانية بالجزائر أمس الأربعاء، إتفاقية من أجل إنشاء مقروئية إسبانية على مستوى جامعة بجاية.

وأفاد بيان للوزارة، أن الهدف المنشود من هذه الإتفاقية التي وقعت بمقر وزارة التعليم العالي يتمثل في تطوير ممارسة اللغة الاسبانية بجامعة بجاية إنطلاقا من الدخول الجامعي 2020-2021، وذلك بالتعاون مع القارئ الإسباني في مركز التعليم المكثف للغات.