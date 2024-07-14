إتفاقية جزائرية-يابانية لمجابهة مخاطر الزلازل

حل بمقر المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، بحر الأسبوع الماضي وفد من خبراء عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم عقد جلسة عمل مع المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة، لمناقشة والمصادقة على محتوى ورقة الطريق الرامية إلى تعزيز قدرات المجابهة ضد مخاطر الزلازل على مستوى البنايات العتيقة والقديمة.

كما تم بالمناسبة الإمضاء على إتفاقية التعاون الخاصة بورقة الطريق، والتي تتضمن تجسيد مشروع ابتكاري قائم على تعزيز مجابهة موقع تجريبي ضد خطر الزلزال، مما يسمح بتقاسم القدرات المعرفية بين الخبرة اليابانية والمهارات الجزائرية.

ويشمل هذا التعاون الهام أيضا عدة مؤسسات المتدخلة في هذا المجال على غرار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “CRAAG “. والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال “CGS “. والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء “CNERIB” وكذا هيئة المراقبة التقنية للبناء “CTC “.