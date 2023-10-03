إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.. الفريق أول يشرف على إفتتاح يوم “كبار الشخصيات”

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة على مراسم إفتتاح يوم “كبار الشخصيات” لـ”تمرين كيميائي إفريقيا” (Chemex-Afrique). الموجه للدول الأطراف في إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.

كما جرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. وبحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, السفير فرناندو أرياس قونزاليز. ونائب مدير المنظمة, السفيرة أوديت ميلونو, وكذا وزراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة. إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية.