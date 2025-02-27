إتفاقية شراكة بين المجمع العمومي ACS والشركة الإيطالية SIGIT

وقّعت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “ACS” إتفاقية شراكة مع الشركة الإيطالية “SIGIT” المختصة في صناعة الهياكل البلاستيكية والمطاطية لصالح الشركات المصنّعة للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق صناعة اللوازم البلاستيكية والمطاطية من خلال الشركة الفرعية. مجمع البلاستيك والمطاط (ENPC)، وذلك لمرافقة قطاع صناعة السيارات في الجزائر ورفع نسبة الإدماج الوطني، تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية. حيث تعتبر هذه المرحلة الأولى قبل أن يتم تطوير هذه الشراكة نحو إنشاء مؤسسة مختلطة مختصة في هذا المجال مع الشريك الايطالي. تحسبا لانطلاق علامات أخرى لصناعة السيارات.

وقد أبدى الشريك الأجنبي، خلال التوقيع، استعداده لتوفير كل الظروف المناسبة، مستفيدًا من خبرته التي تمتد لأكثر من 60 سنة. مع النقل التكنولوجي وضمان مراقبة الجودة، وفق مخابرها الرائدة في مجال الإشهاد بالمطابقة. كما أكد إلتزامه بتحويل جزء من طلباته الخارجية نحو الجزائر. بهدف المساهمة في تعزيز الصادرات الجزائرية من هذه المنتجات إلى مختلف العلامات العالمية الكبرى: فولكسفاغن، مرسيدس، لامبوركيني، أودي وستيلانتيس.

وقد شدد وزير الصناعة سيفي غريّب، على أهمية التحويل التكنولوجي والتكوين، إلى جانب الإسراع في تجسيد هذا المخطط. تماشيًا مع تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير النسيج الصناعي. بالإضافة كذلك إلى رفع نسبة الإدماج الوطني، خلق الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة. مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة خاصة بالمناولة في قطاع قطع غيار السيارات.

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