إتفاقية شراكة بين جامعة أم البواقي والمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية

أبرمت جامعة محمد العربي بن مهيدي بأم البواقي اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية.

وذلك بحضور الطيب زيتوني وزير المجاهدين وذوي الحقوق الى جانب السلطات الولائية والأسرة الجامعية تزامنا وتخليد الذكرى 63 لإستشهاد البطل العربي بن مهيدي.

وتهدف الإتفاقية الثنائية الى تشجيع ونشر البحث التاريخي من خلال جمع وتدوين الدراسات و الشهادات المتعلقة بمسيرة البطل محمد العربي بن مهيدي.

والمساهمة في استغلال وتوظيف المصادر التاريخية في محاولة لإثراء البرامج التعليمية لمختلف محطات ثورة التحرير المجيدة.