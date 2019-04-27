إتفاقية شراكة بين شبيبة القبائل وكليرمون فوت الفرنسي

يتجه مسؤولو نادي شبيبة القبائل، لتوقيع إتفاقية شراكة، مع نادي كليرمون فوت، الذي ينشط حاليا في الليغ2 الفرنسية.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، أن هذه الإتفاقية، تدخل ضمن مشروع الإدارة الحالية لـ”الكناري”، سعيا منها لتطوير النادي، والمضي به قدما في عالم الإحتراف.

وتنص هذه الإتفاقية، على التعاون بين الناديين في إكتشاف المواهب، تعزيز الأكاديميات، ومراكز التدريب، تنظيم مباريات ودية، والمشاركة في دورات كروية للشباب.

وتهدف أيضا هذه الإتفاقية، إلى تطوير تسيير النادي، من خلال إضفاء الطابع الإحترافي في المجال الإداري، والماركيتينغ.

ومن المقرر أن يتم توقيع هذه الإتفاقية بين مسؤولي شبيبة القبائل، ونظرائهم من كليرمون فوت، يوم 29 أفريل الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن نادي كليرمون فوت، تخرج منه عديد اللاعبين على غرار المغربي مهدي بن عطية، كما حمل ألوانه كل من ياسين براهيمي، فريد بولاية، ومايكل فابر.