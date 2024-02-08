إتفاقية شراكة بين وزارة الصيد البحري والمرصد الوطني للمجتمع المدني

قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدلية أحمد بداني بالإمضاء رفقة رئيس المرصد الوطني لمجتمع المدني. على إتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمرصد الوطني للمجتمع المدني. لتحديد مجالات التعاون المشترك بينهما وتعزيز التنسيق بينهما لترقية القيم الوطنية والممارسات الديمقراطية.

وتهدف الإتفاقية المبرمة تحقيق أهداف التنمية الوطنية مع تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة. وتعزيز قدرات ونشاطات الجمعيات والتعاونيات التي تعنى بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. مع إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني في إثراء التشريعات المتعلقة بإنشاء الحركة الجمعوية والمهنية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. بالإضافة كذلك إلى نشر ثقافة المحافظة على الثروات البحرية و ديمومتها في الحركة الجمعوية من خلال إيلاء كل العناية ومرافقة الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري و تربية المائيات. من خلال نهج تشاركي ومرافقة الجمعيات والهيئات الشبانية التي تنشط في المجال الرياضي والثقافي والتضامني. ذات الصلة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدلية.