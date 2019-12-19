عاجل

إتفاقية عمل وتعاون بين وزارتي التضامن والشباب والرياضة

الرياضة
  • -
  • 0
إتفاقية عمل وتعاون بين وزارتي التضامن والشباب والرياضة
بقلم نويس عبد الجلال

أمضت، اليوم، وزارة التضامن مع وزارة الشباب والرياضة، إتفاقية عمل وتعاون بين القطاعين، لتأطير عملية استغلال المنشآت والمرافق الرياضية.

ومثّل وزراة التضامن غنية الدالية، فيما كان تمثيل وزراة الشباب والرياضة من عبد الرؤوف سليم برناوي، الذي يعتبر وزير القطاع.

الإتفاقية تخص تأطير عملية استغلال المنشآت والمرافق الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لصالح الفئات المتكفل بها من طرف وزارة التضامن.

على غرار الطفولة المسعفة وذو الإحتياجات الخاصة والمسنين والعجزة.

كما ستسمح الإتفاقية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتكوين إطارات وزارة الشباب والرياضة في مجال ما يحتاجه ذوو الإحتياجات الخاصة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743832

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com