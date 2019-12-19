إتفاقية عمل وتعاون بين وزارتي التضامن والشباب والرياضة

أمضت، اليوم، وزارة التضامن مع وزارة الشباب والرياضة، إتفاقية عمل وتعاون بين القطاعين، لتأطير عملية استغلال المنشآت والمرافق الرياضية.

ومثّل وزراة التضامن غنية الدالية، فيما كان تمثيل وزراة الشباب والرياضة من عبد الرؤوف سليم برناوي، الذي يعتبر وزير القطاع.

الإتفاقية تخص تأطير عملية استغلال المنشآت والمرافق الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لصالح الفئات المتكفل بها من طرف وزارة التضامن.

على غرار الطفولة المسعفة وذو الإحتياجات الخاصة والمسنين والعجزة.

كما ستسمح الإتفاقية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتكوين إطارات وزارة الشباب والرياضة في مجال ما يحتاجه ذوو الإحتياجات الخاصة.