بالتعاون مع الصين.. إتفاقية لبناء وحدة تصنيع عربات القطار وصيانة السكك الحديدية

تم توقيع إتفاقية بين الجانب الجزائري والصيني من أجل إنجاز وحدة بالجزائر لتصنيع عربات القطار لنقل البضائع والحاويات. وصيانة أسطول السكك الحديدية.

حيث تم التوقيع على الإتفاقية بين مؤسسة نقل منتجات الطاقة ” SPTE” و”CRRC Yangtze “الشركة الصينية العالمية الرائدة في بناء القطارات وعربات السكك الحديدية. وشركة بناء الهندسة المدنية الصينية (CCECC). وذلك خلال منتدى الأعمال “الجزائري الصيني”

وحسب بيان لمؤسسة ” SPTE”، فقد تم خلال منتدى الأعمال الذي انعقد بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى بكين في الفترة من 17 إلى 21 جويلية الجاري. أين تم التوقيع على إتفاقية لبناء وحدة تصنيع ضخمة بسعة 2000 عربة قطار والقاطرات بالإضافة كذلك إلى تجهيزات السكك الحديدية. كما ستوفر الوحدة خدمات الصيانة لأسطول السكك الحديدية الوطني.

وسيكون الإتفاق مع مؤسسة “Ferrovial” الجزائرية “المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها

لربط خبرته بهذا المشروع الذي لا يستهدف السوق الجزائرية فحسب بل السوق الأفريقية أيضًا (بالنظر إلى سجل الطلبات الكبير للشركات في إفريقيا).