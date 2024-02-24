إتفاقية لجرد أملاك الدولة الجزائرية في الخارج بين وزارة المالية والخارجية 

وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج اليوم اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات والبيانات مع وزارة المالية.

ووقع الإتقافية كل من المدير العام للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد شريف كورطة.

وجرت مراسيم التوقيع بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. وبحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف الإتفاقية إلى إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وفي كلمة ألقاها فايد بمناسبة توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج، قال أن الاتفاقية ستمكن قطاع وزارة المالية والخارجية من تحقيق تعاون مثمر وتنسيق مستمر وفعال يسمح بجرد ومتابعة وضعية جميع الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.