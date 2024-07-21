إتفاقية مع شركاء دوليين حول مشروع الخط الكهربائي البحري بين الجزائر وأوروبا

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنّ مجمعي سوناطراك وسونلغاز سيوقّعان على إتفاقية مع شركاء دوليين في غضون الأيام القادمة. لإنجاز مشروع خط (كابل) بحري سيسمح بتصدير الكهرباء نحو القارة الأوروبية.

وقال وزير الطاقة عرقاب في تصريح صحفي خلال زيارة للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لسونلغاز. أن سوناطراك وسونلغاز تحضّران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا. وسيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز الطبيعي والكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة.

وبعد إبرازه أهمية هذا المشروع التاريخي بالنسبة للجزائر. أوضح عرقاب أنّه سيتمّ الشروع في إنجاز هذا الخط، مباشرة بعد توقيع العقود.