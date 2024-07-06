إتفاقية مع شركة BF الإيطالية لإنتاج الحبوب والبقوليات عبر 36 ألف هكتار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أنه تم اليوم السبت التوقيع على إتفاقية إطار بين الوزارة وشركة BF الإيطالية.

وقال الوزير على هامش الإتفاقية أن مشروع الشراكة مع إيطاليا سيسمح بإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة تقدر بـ 36 ألف هكتار بولاية تيميمون. بقيمة إجمالية تقدر بـ 420 مليون أورو. حيث يندرج ضمن المخطط الوطني الخاص بتطوير الشعب الإستراتيجية الذي يشمل الحبوب، و البقوليات، و النباتات السكرية والزيتية، و البذور، و كذا الحليب.

وأضاف الوزير شرفة، أن الإتفاقية التي ستبرم اليوم بين الطرفين جاءت لتعزيز علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا. في شتى المجالات لا سيما من خلال العمل سويا لتجسيد مخطط ماتيي لإفريقيا. الذي أطلقته الحكومة الإيطالية لتعزيز علاقات التعاون مع بلدان القارة خاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية والزراعة والصحة والتكويـن.

كما أشار إلى أن هذا المشروع المدمج لإنتاج الحبوب والبقوليات بالشراكة مع BF و الصندوق الوطني للإستثمار. يعتبر ثاني أكبر مشروع زراعي و صناعي يجسد ميدانيا خلال فترة زمنية وجيزة. حيث تم إبرام اتفاقية مماثلة مع الشريك القطـري “بلدنا” أواخــر شهر أفريل لإنجاز مشروع متكامل لتربية الأبقار الحلـوب وإنتاج الحليب المجفـف بولاية أدرار.

للإشارة فإن مشروع BF-FNI لإنتاج الحبوب والبقوليات يندرج في إطار إستراتجية الدولة لإنتاج مواد واسعــة الإستهلاك. حيث سيتم تخصيص مساحة قدرها 35.450 هكتــار لزراعة القمح، و مختلف أنواع البقوليات. بينما ستخصص المساحة المتبقية لتشييـد مركب صناعي غذائي يتكون أساسا من مطحنة، و منشــأة للتخزين، و وحدة لإنتاج العجائــن الغذائية. و غيرها من المرافق الحيويــة للمشروع. كما سيسمح هذا المشروع بخلق أكثر من 6.700 منصب شغل منها ما يقارب 1600 منصب دائم و حوالي 5100 منصب غيـر دائم .