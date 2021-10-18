إتفاقية نجاعة بين المعهد الوطني للتقييس ومحافظة الطاقات المتجددة

وقّعت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والمعهد الوطني للتقييس. على إتفاقية إطار حول تطوير وتعزيز الجودة في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وجاء في بيان محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، أنه تم الإتفاق على التعاون لتحديد الحاجات الوطنية في مجال التقييس بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، وإعداد المقاييس وإجراءات عقود النجاعة الطاقوي”.

وستعمل الهيئتان على المشاركة في اللجان التقنية التابعة لميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وإعداد مراجع وكتيبات في المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتنظيم ندوات وبرامج تكوين وأيام دراسية في مجال الجودة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

ويندرج التوقيع في إطار إستمرارية مسعى شامل يهدف إلى ضمان جودة المنتجات والخدمات. بهدف مرافقة ديمومة الإستثمارات التي تمت مباشرتها في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp