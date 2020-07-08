إتفاق أوبك+: أنغولا توافق على الإلتزام التام بتخفيضات النفط

اتفقت أنغولا مع أوبك على الالتزام التام باتفاق عالمي لخفض الإمدادات وستعوض إفراطها من قبل في الإنتاج من خلال خفض كميات أكبر بين جويلية وسبتمبر.

وأفاد مصدران في المنظمة للوكالة البريطانية “رويترز”، أن أنغولا متعهدة الآن بتحسين مستوى إلتزامها بحصتها الإنتاجية وتعويض إفراطها في الإنتاج خلال ماي وجوان عن طريق خفض المزيد في الفترة بين جويلية وسبتمبر.

و كانت مجموعة “أوبك+” المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول متحالفة معها على رأسها روسيا، قد اتفقت على خفض إنتاج النفط اعتبارا من ماي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وهو حجم قياسي، وذلك بعدما بددت جائحة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر الآن أن يستمر العمل بالتخفيضات القياسية حتى نهاية جويلية قبل أن يتقلص حجمها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

لكن بعض أعضاء “أوبك” ومن بينهم أنغولا لم يلتزموا بالكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ ماي.