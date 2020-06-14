إتفاق أوروبي مع شركة للأدوية لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا

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إتفاق أوروبي مع شركة للأدوية لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا
بقلم فوزية.م

وقعت مجموعة من الدول الأوروبية عقدا مع شركة بريطانية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت شركة أسترا زينيكا البريطانية لإنتاج الأدوية إنها وقعت عقدا مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا لتزويد أوروبا بلقاح مضاد لفيروس كورونا وإن التسليم سيبدأ بحلول نهاية 2020.

وأضافت الشركة ان التعاقد تم على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.

مشيرة أنها تتوق إلى التوسع في صناعة اللقاح الذي تعهدت بألا تجني منه أرباحا خلال الجائحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت في بيان، “مع سلسلة إمدادنا لأوروبا التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج قريبا، نأمل أن نجعل اللقاح متاحا على نطاق واسع وبسرعة”.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أن “تجارب اللقاح وصلت إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف”.


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