إتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينتهي غدا

ينتهي، غدا الأحد ، العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, دون التوصل إلى “اتفاق جديد”.

بالرغم من مراوغة الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد.

وأوردت الصحف الإسبانيةـ في تقارير لها أمس الجمعة، أنه “عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.

ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع “اتفاق جديد” يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.

والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق”.

وفي فيفري الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول “ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية”.

وفي افريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين “فشلا” في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي.

رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.