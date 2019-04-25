إتفاق بين العسكريين و المدنيين في السودان  

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، عن إتفاق حول أغلب المطالب التي تقدم بها زعماء الاحتجاجات، لنقل الحكم إلى سلطة مدنية.

وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس الاربعاء، والذي اختتم باستقالة ثلاثة من أعضاء من المجلس العسكري .

وقال أحمد الربيع أحد زعماء الحركة الاحتجاجية، قد حضر الإجتماع ، أن الطرفين توافقا على تشكيل مجلس مشترك .

و قد شارك في هذا الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي العسكريون، و زعماء التحالف من أجل الحرية والتغيير.

يذكر أن مسؤولي الحركة الاحتجاجية، قد أعلنوا الأحد الماضي، عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري بسبب رفضه التخلي عن الحكم.