إتفاق بين وزارة الثقافة والمجلس الوطني الاقتصادي على إنجاح مبادرة منتدى الاقتصاد الثّقافي

اتفقت وزير الثقافة مليكة بن دودة، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير على التنسيق المشترك من أجل إنجاح مبادرة منتدى الإقتصاد الثقافي.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعهما بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أين عرضت بن دودة، تصوّرا شاملا يهدف إلى تثمين المكتسبات الثقافية والفنية، والحلول الاستعجالية التي باشرت بها الوزارة في عملية استغلال الأمكنة والمواقع وكل منتجات الثقافة والفن اقتصاديا.

ومن جهته، أبدى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، استعداد المجلس لمرافقة قطاع الثّقافة والعمل سويّا لتقريبه من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،

وتقديم كل الخبرات الوطنية والأجنبية لتحقيق مسعى السيّدة وزيرة الثقافة والفنون القائم على المقاربة الجديدة التي تربط الثقافة بالاقتصاد.

كما أكد الطرفان على مباشرة سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف مع قطاعات ودوائر حكوميّة أخرى، من شأنها التنسيق والعمل مع جميع الفاعلين والشركاء خدمة للثقافة الجزائرية.

وكخطوة عمليّة، اتفق الطرفان على التنسيق المشترك من أجل إنجاح مبادرة منتدى الإقتصاد الثقافي، الذي سيجمع كل الشّركاء في قطاعي الثّقافة والاقتصاد، والمبادرات الحرة والشباب المُبدع أصحاب المشاريع الجادة والخلاّقة.