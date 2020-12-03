إتفاق بين وزارة الثقافة و”ANEP” على التعاون المشترك

عقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الثقافة والفنون، جلسة عمل، جمعت إطارات الوزارة بإطارات المؤسسة الوطنية للاتصال، النّشر والإشهار.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، عرف الإجتماع مناقشة اتفاقية إطار تتعلق بتوزيع منتجات الوزارة ومؤسساتها تحت الوصاية عبر الوطن.

وتناقش الطرفان حول إشكالية توزيع الكتاب والدوريات والمجلات واتفقا على ضرورة إيجاد حل في القريب العاجل.

هذا والتقت وزيرة الثقافة، بالمجتمعين، حيث أبدت تفاؤلها بتحقيق الهدف المرجو المتمثل في إيصال المنتج الثقافي المتخصص.

ودعت مليكة بن دودة، إلى ضرورة التضامن بين المؤسسات الإقتصادية العمومية لتقديم خدمة عمومية والمساهمة في الإقتصاد الوطني.

ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، عن استعداد المؤسسة للتعاون والشراكة مع المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والفنون.