إتفاق تام بين نابولي ومانشستر يونايتد من أجل غولام !

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “جوزي مورينيو” يُصرّ على الظفر بخدمات “فوزي غولام” الذي يعتبر أفضل الأظهرة في أوروبا هذا الموسم.

وحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإن مانشستر يونايتد قد اتفق مع نابولي من أجل حسم صفقة نجم البارتينوبي.

فالنادي الإنجليزي سيدفع ما يقارب الـ60 مليون أورو، بالإضافة الى بعض الحوافز للنادي الإيطالي للتخلي عن الجزائري.

ولحد الآن لم تذكر المصادر هل ستحدث الصفقة في هذا الميركاتو الشتوي أم في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن “مورينيو” هو من يصرّ على التعاقد مع “غولام” الذي يعتبر أحد أفضل الأظهرة في أوروبا هذا الموسم.

في نفس السياق ستكون عودة “فوزي” للملاعب مع نهاية الشهر الجاري.