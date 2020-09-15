إتفاق جزائري أوكراني في مجال الأرشيف

إلتقى سفير أوكرانيا بالجزائر مكسيم صبح، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام للأرشيف الوطني مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي.

وقد جرى خلال هذا اللقاء، الإتفاق على ضرورة الإعداد النهائي لنص مذكرة التفاهم بشأن التعاون مع مصلحة الأرشيف الوطنية الأوكرانية وذلك حتى نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع ان يوفر إبرام هذه الوثيقة تبادلا للخبرات في مجال تخزين الوثائق الأرشيفية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالمواد الأرشيفية المتاحة والتي قد تكون ذات أهمية بالنسبة للأرشيفين الأوكراني والجزائري الوطنيين إضافة إلى تسهيل مسألة إقامة أبحاث مشتركة وندوات علمية وغيرها من المسائل الأخرى.