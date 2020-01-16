إتفاق جزائري إيطالي على رفع التنسيق بينهما إزاء الأزمة الليبية

انتهت، مساء اليوم الخميس، زيارة العمل لرئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، التي قام بها إلى الجزائر.

وحسب ما أورد بيان الرئاسة، فإنّ الجزائر وإيطاليا اتفقتا على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الأزمة في ليبيا.من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة، وإعادة بعث مسار السلام بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وحسب ذات البيان، فإن من المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، تطرقت حول الوضع إزاء الأزمة الليبية.

حيثُ اتفقا الطرفان فيما يتعلق بالملف الليبي على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول.

لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحماية لسيادتها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.