إتفاق جزائري-تركي على التعاون في قطاع المؤسسات المصغرة

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكطاش.

وحسب بيان الوزارة، فقد تمحور هذا اللقاء حول دراسة سبل بعث التعاون بين الجزائر وتركيا في قطاع المؤسسات المصغرة من خلال تبادل تجربة البلدين، ودراسة سبل تشجيعها وتقويتها.

هذا وأكد الوزير، على ضرورة خلق إطار قانوني يسمح لحاملي المشاريع المصغرة من البلدين، الاحتكاك ببعضهم البعض وتبادل خبراتهم خاصة في المجالات الرائدة في تركيا كصناعة النسيج والملابس والصناعات التحويلية.

ومن جهتها، أكدت الدبلوماسية التركية، أن بلادها ترحب بهذا التعاون مع الجزائر التي تعد شريكا اقتصاديا قويا لبلدها، حيث أشارت على استعداد السفارة التركية لتوفير كل الشروط المواتية لإنجاح هذا الشق من التعاون الثنائي والسماح للمؤسسات المصغرة للبلدين باستغلال كل فرص الأعمال التي يتيحها اقتصاد البلدين.

وفي الأخير اتفق الطرفان، على تنظيم لقاءات بين مسؤولي القطاعين في البلدين في القريب العاجل من أجل تحقيق مختلف الأهداف التي تم الاتفاق عليها.