إتفاق “جزائري صيني” لمرافقة الخبراء الجزائريين لتحيين النظام المضاد للزلازل

إلتقى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بوزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية ني هونغ (Ni Hong).

وجاء هذا اللقاء على هامش ترأس الوزير بلعريبي لأشغال الدورة الثامنة (08) للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية. للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني المنعقدة بالعاصمة الصينية “بكين”.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على مرافقة الأخصائيين من قطاع السكن لجمهورية الصين الشعبية للمشاريع المتفق عليها. لا سيما مشروع المدينتان الجديدتان قيد الإنجاز في الجزائر (بوغزول – المنيعة). بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين وذلك بهدف تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA.

يشار أن اللقاء كان فرصة لتقييم ما تم التوصل إليه والتنسيق ما بين الطرفين وهذا بعد اللقاء. الذي جمع الوزيرين بتاريخ 20 جويلية 2023 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية.

تبادل الخبرات في مجال انتهاج التكنولوجيا في البناء

وكمحطة ثانية تنقل محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، رفقة سفير الجزائر بجمهورية الصين الشعبية. إلى المدينة الجديدة “سيون آن Xiong An” والتي تبعد 105 كم عن العاصمة الصينية “بكين” والتي من المفترض أن تستقطب 05 ملايين نسمة.

أين تلقى الوزير شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة. التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة “بكين”.

حيث ألح الوزير على ضرورة تبادل الخبرات خاصة وأن الجزائر بصدد تشييد مدن جديدة استعملت فيها تكنولوجيا. جد متطورة كالمدينة بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود.

وفي سياق آخر، قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة إلى أكاديمية الفلاحة والغابات. حيث تم استقباله من طرف وفد من الباحثين على رأسهم رئيس الأكاديمية “يان جي يي”.

حيث طاف الوزير بمختلف أجنحة وأقسام هذه الأكاديمية ذات المستوى العالمي، أين قُدِمت له شروحات. متعلقة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا المستعملة في المجال الزراعي وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وفي ذات السياق، تنقل الوزير إلى مزرعة نموذجية أين قدمت له شروحات حول آخر التطورات العلمية. المتعلقة بإنتاج بذور القمح في مناخ جاف.

وفي ختام الزيارة اجتمع الطرف الجزائري برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، مع مدير الأكاديمية. حيث تباحث الطرفان سبل التعاون ونقل التكنولوجيا مع إمكانية تكوين إطارات جزائرية. ما سيسمح بمكاحاة التكنولوجيا المستعملة في الصين.

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