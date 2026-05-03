إتلاف أزيد من 9 آلاف كلغ كيف وقرابة 200 كلغ كوكايين وهيروين

تم اليوم الأحد، تنظيم عملية إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، بحضور السلطات المدنية القضائية والأمنية، المحلية والجهوية، خلال هذه العمليات تم تجميع كل المخدرات التي جرى حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تمت هذه العلمية تحت إشراف اللجنة الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات. والمؤثرات العقلية التي يترأسها النائب العام لولاية الشلف، وجرت في ظروف تنظيمية محكمة. بعد أن سُخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية، حيث تم إتلاف وحرق 9121 كلغ و500 غرام .من الكيف المعالج، 195 كلغ و153 غرام من المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيروين) و10.582.389 قرص مهلوس.

وأشار البيان، أنه تم يوم أمس تنقيل كل الكميات المحجوزة التي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع. حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية. الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية. بالحرق والإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات. وفقا للتقنيات والمعايير القانونية مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.

هذا وأكد وزارة الدفاع الوطني، أن هذه العملية، تؤكد مرة أخرى على فعالية الاستراتيجية الوطنية.. لمكافحة هاته الظاهرة والجهود الجبارة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في مجابهة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا، أمننا واقتصادنا الوطنيين، وصد كل المحاولات التي تهدف إلى إغراق بلادنا بهذه السموم.

