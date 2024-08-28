إتلاف دجاج “محمّر” ولحم مفروم فاسد بسوق اهراس

في إطار تقليص الخطر الغذائي بهدف الوقاية من التسممات الغذائية الجماعية. قامت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك و قمع الغش سوق أهراس بخرجة ميدانية إستهدفت مراقبة نشاط الاطعام السريع ببلدية سوق اهراس.

وتم على إثر الخرجة الميدانية، حجز كمية معتبرة قدرت بـ 104كغ “قنطار و4 كغ” من الدجاج المحمر والمحضر مسبقا. 10 كغ من اللحوم المفرومة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري.

وونظرا لما تشكله هذه المواد من خطورة على صحة المستهلك. فقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي وتم استدعاء المخالفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.