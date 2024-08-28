إعــــلانات
الوطني

إتلاف دجاج “محمّر” ولحم مفروم فاسد بسوق اهراس

بقلم حسن طرابلسي
إتلاف دجاج “محمّر” ولحم مفروم فاسد بسوق اهراس
  • 407
  • 0

في إطار تقليص الخطر الغذائي بهدف الوقاية من التسممات الغذائية الجماعية. قامت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك و قمع الغش سوق أهراس بخرجة ميدانية إستهدفت مراقبة نشاط الاطعام السريع ببلدية سوق اهراس.

وتم على إثر الخرجة الميدانية، حجز كمية معتبرة قدرت بـ 104كغ “قنطار و4 كغ” من الدجاج المحمر والمحضر مسبقا. 10 كغ من اللحوم المفرومة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري.

وونظرا لما تشكله هذه المواد من خطورة على صحة المستهلك. فقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي وتم استدعاء المخالفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Ym5r7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر