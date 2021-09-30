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أخبار الجزائر

إتلاف كل بطاقة تعريف بيوميترية لم يستلمها صاحبها في آجالها المحددة

بقلم أسماء.ع
إتلاف كل بطاقة تعريف بيوميترية لم يستلمها صاحبها في آجالها المحددة
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دعا الوالي المنتدب، للمقاطعة الإدارية في باب الوادي، المواطنين إلى استلام بطاقة تعريف بيوميترية الخاصة بهم. وأضحت المصالح ذاتها، أن الأمر يتعلق بالذين أودعوا جوازات سفرهم البيوميترية بين فترة 2018 إلى غاية يومنا هذا.

وأضاف الوالي المنتدب، أن البطاقات لا يتم استلامها من قبل أصحابها، سيكون مصيرها الإتلاف. ويمكن للمواطنين المعنيين –حسب الصدر ذاته-، التقرب من  المصلحة البيوميترية للقاطعة الادارية.

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