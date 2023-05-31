إتلاف وحرق 2 طن و272.27 كلغ من الكيف وأزيد من 2 كلغ الكوكايين في تلمسان

قامت الناحية العسكرية الثانية بالرمشي في تلسمان بعملية إتلاف وحرق ما يقدر بـ 2 طن و272.27 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و2 كيلوغرام و654.28 غرام من مادة الكوكايين.

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية تمت عملا بالقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها وعلى غرار عدة عمليات أخرى. وذلك تنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السـموم وحرقها وذلك بعد أن تم تجميع كل المخـدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني.

عملية إتلاف وحرق هذ السموم تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني الأمن الوطني. وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

وقد تم إحترام في هذه العملية شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية. حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة وكذلك السلطات القضائية.

لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية تلمسان مكان تنفيذ عملية الإتلاف. أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا لتقنيات ومعايير قانونية.