إتلاف 12 هكتارا من المساحات الغابية بسبب الحرائق في الشلف

سجلت محافظة الغابات لولاية الشلف أزيد من عشرين حريقا أتت على31 هكتارا من المساحات الغابية خلال الفترة الأخيرة.

ففي إطار حملة الوقاية ومكافحة الحرائق أحصت ذات المصالح عشرين حريقا عبر مختلف مناطق الولاية أدت لإتلاف 12 هكتارا من الثروة الغابية.

كما تم إتلاف حوالي أربع هكتارات من الأشجار المثمرة ببعض المستثمرات الفلاحية.

وبحسب ذات المصالح فإن الحرائق المسجلة سجلت تراجعا ملحوضا وهذا بعد العملية التحسيسية التي قامت بهذا مصالح محافظة الغابات.

والتي شملت التوعية والتبيلغ الفوري عن الحرائق حال حدوثها.

تمثل المساحة الغابية بالشلف التي أكثر من 99 ألف هكتار حوالي بإجمالي 24 بالمائة من إقليم الولاية.