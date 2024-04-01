إتلاف 2.4 قنطار من اللحوم البيضاء وأكثر من قنطارين مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة العامة بتيسمسيلت بالتنسيق مع عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. أعوان التجارة وقمع الغش وكذا الهيكل الصحي البلدي من حجز وإتلاف 2.4 قنطار من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك.

كما تم اتلاف أكثر من 02 قنطار من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مع 80 كلغ من الحلويات التقليدية كانت منقولة على مركبة غير مهيأة.

وتم إتلاف الكميات المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني لبلدية تيسمسيلت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.