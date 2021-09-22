إتلاف 6 آلاف وحدة من مشروب عصير أطفال “بيريمي” في سطيف!

العملية جاءت بعد ورود معلومات حول قيام تاجر جملة بتسويق مشروب منتهي الصلاحية

تمكنت، أمس، مصالح أمن ولاية سطيف، ممثلة بأفراد مجموعة النظافة والتطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي، من حجز 6000 وحدة من مشروب العصير المعلّب، منتهي الصلاحية، الموجه للبيع وسط فئة الأطفال، وهذا تزامنا مع الدخول المدرسي.

العملية جاءت إثر ورود معلومات تفيد بقيام صاحب محل للجملة، يختص في بيع المشروبات الغازية والعصائر، بتسويق مشروب على شكل عصير معلّب صغير الحجم منتهي الصلاحية، حيث سمح تدخل أفراد الشرطة خلال عملية رقابية من تأكيد صحة تلك المعلومات، مع حجز كمية معتبرة من تلك العصائر، التي ثبت بأنها منتهية الصلاحية، كان صاحبها بصدد إعدادها للتسويق والتوزيع، حيث تم على الفور حجزها وإتلافها في مؤسسة الردم التقني بسطيف، مع إعداد ملف جزائي ضد المخالف، أرسل للجهات القضائية المختصة من أجل البت فيه.

وجاء هذا في إطار مساعي مصالح الأمن الرامية إلى التصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، التي من شأنها أن تعرض المستهلك لمخاطر محتملة من إهمال لمختلف شروط الحفظ والنقل وحتى تواريخ انتهاء الصلاحية، وسعيا منها إلى التصدي لشتى الممارسات التي قد تضرّ بصحة المستهلك.