“إتهامات الإقتباس” تلاحق “الإعلان الجديد” لعمرو دياب خلال رمضان

اتهم مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منتجي الإعلان الجديد للمطرب عمرو دياب بـ ” سرقة فكرة ” من إعلان مشابه للمغني البريطاني إلتون جون.

وذلك بعد وقت وجيز من إذاعة الإعلان الجديد على شاشات التلفزيون، في إطار حملة لشركة اتصالات مصرية تزامنا مع شهر رمضان، حسب مانقله موقع سكاي نيوز بالعربي.

خاصة بعد أن إنتشر بشكل سريع على الفيسبوك والتويتر، إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، مخصص لسلسلة متاجر “جون لويس” البريطانية في موسم عيد الميلاد.

حيث أثارت اتهامات الاقتباس، استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا دهشتهم.

واصفين الإعلان أنه بمثابة “استسهال” من قبل المنتجين، فيما ألقى آخرون اللوم على بطل الحملة الإعلانية نفسه.

وتقوم فكرة الإعلان الذي يلعب بطولته أبرز مطرب مصري، على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات.

ويذكر أن شركات الاتصالات في مصر تسعى كل عام على تنفيذ حملات دعائية مبهرة في شهر رمضان.