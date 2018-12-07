إتهامات خطيرة لرئيس “الكاف” والمغرب!

وجه، “باب ديوف”، الرئيس السابق لنادي “مارسيليا” إتهامات خطيرة للرجل الأول في “الكاف”، مُشيرا لوجود علاقة مشبوهة بينه وبين “المغرب”.

وصرّح الإعلامي السنيغالي لقناة “كنال+” الفرنسية :”أحمد أحمد مُجرد دُمية في يد المغرب، وكأس إفريقيا القادمة ستُمنح لهم، دون شك”.

وأضاف :”لا أفهم الضغط الكبير الذي وُضع على الكاميرون، والتي تعتبر دولة رفعت علم الكرة الإفريقية في المحافل الدولية بإستمرار”.

وعبّر “ديوف”، عن إستئياءه الشديد من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم وطريقة سحبها تنظيم “الكان 2019” من الكاميرون في آخر لحظة.