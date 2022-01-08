إتهام هنا الزاهد بالتهوين من جريمة التحرش بالنساء!

تلقت النجمة المصرية هنا الزاهد، اتهاما بالتهوين من جريمة التحرش بالفتيات ووصفها بـ”المعاكسة”، في مسلسلها الجديد “أنا وهي”.

ونشر حساب متخصص في مكافحة ظاهرة التحرش بالنساء في الشوارع على موقع تويتر، مقطع فيديو من مسلسل هنا الزاهد وكتب: “مش كفاية؟ هنفضل نقول لحد امتى أن التحرش مش مادة للهزار؟”

وتفاعلت هنا الزاهد سريعا مع توجيه اتهام لها، مؤكدة إن موقفها من التحرش ثابت وسبق لها التقدم ببلاغ رسمي ضد أحد المتحرشين.

وأشارت إلى أن الموقف داخل المسلسل يبنغي فهمه في سياقه الدرامي، وتقدمت باعتذار لكل الفتيات اللواتي شعرن بالضيق.

وغردت هنا الزاهد قائلة: “أنا عمري مسمح أني أهزر في التحرش. أولا أنا في الحقيقة أكيد عارفين واقعة الاتوبيس وأني روحت الاقسام وارتحت نفسيا لما خدت حقي. المسلسل ده بيتكلم على اتنين مرضى نفسيين الشخصية دي دائما بتقول للدكتور النفسي بتاعها أن مفيش حد هيبصلي بسببب سلوكي العدواني”.

كما تقدمت هنا الزاهد بالاعتذار قائلة: “هو فعلا لو كنا في زمن تاني كان هيبقى عادي و مفيش حاجة. أيام الابيض وأسود في الأفلام كان في معاكسات اللي مش بتخدش وتجرح البنت. بس العيب في الزمن اللي احنا فيه. بعتذر لأي بنت ممكن تكون اضايقت”.

ومسلسل “أنا وهي” من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبدالعزيز. وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقى، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.

كما شارك في المسلسل محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

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بعد تقليدهن لها.. هنا الزاهد تُوجه رسالة مؤثرة للمُحجبات

عبرت النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد، عن سعادتها بعد تقليد عدة فتيات محجبات لطريقة إرتدائها الحجاب بمسلسلها “حلوة الدنيا سكر“.

ووجهت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، رسالة مؤثرة للمحجبات، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت الفنانة: “مبسوطة جدا إن شكل الحجاب كان عاجبكم، شكرا لكل البنات اللي بعثولي أنهم مبسوطين بشكل الحجاب”.

وأضافت الزاهد: “هذا فعلا شكل الحجاب اللي إحنا بنشوفوا في الحقيقة، ومنهم صحابي وأهلي”.

كما شكرت الفنانة، كل الفتيات اللواتي أرسلن لها صورهن وهن يلبسن الحجاب بنفس طريقة شخصية “مريم”.

ولقيت شخصية هنا الزاهد بالحجاب، ضمن أحداث مسلسلها “حلوة الدنيا سكر”، ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي.