إتهمتها بالبخل وشَوهت سُمعتها.. جورجينا تقاضي شقيقتها!

لجأت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، زوجة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، إلى القضاء لإسكات شقيقتها التي تتهمها بالبخل والتخلي عن عائلتها، منذ وفاة والدهما.

كما أن باتريسيا، كشفت ماضي شقيقتها الوضيع وهو أمر تريد جورجينا إخفاءه والتعتيم عليه.

ووجهت جورجينا الإتهام الى محطتي تلفزيون بتشويه سمعتها وماضيها وأكد لها المحامون الذين يتولون قضيتها أنها حتماً ستربحها.

وساءت علاقة جورجينا مع شقيقتها بعد وفاة والدهما، كما طلبت باتريسيا من شقيقتها المساعدة خلال بث مباشر على شاشة محطة تلفزيونية استضافتها.

وقالت لها: “جورجينا أنا بحاجة لمساعدتك أنا يمكن أن أتدبر أموري، لكن ما يؤلمني هم أولادي. وهم في النهاية أولاد شقيقتك”.