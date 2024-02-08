إتهمته بتشويه وجهها.. دكتور تجميل يقاضي ريهام سعيد!

أعلن طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، عن مقاضاة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على خلفية إتهامها له بإنه شوّه وجهها بسبب عملية التجميل التي خضعت لها في عيادته.

وكتب الدكتور نادر صعب، عبر حسابه على “إنستغرام”: “تقدم الدكتور نادر صعب يوم الأحد الماضي. ببلاغ إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد وقناة هى الفضائية”.

وأضاف نادر صعب: “كما تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين. ضد المذيعة وجاري التحقيق فى تلك البلاغات. ويؤكد الدكتور نادر صعب ثقته الكاملة في القضاء المصرى مهما بلغت حملات التشهير الممنهجة التى يتعرض لها”.

وكان طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، قد نشر مقطع فيديو عبْر حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، للرد على ما قالته الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بأنه شوّه وجهها.

واستعرض الطبيب نادر صعب في الفيديو، وجه الإعلامية ريهام سعيد قبل إجراء العملية. مؤكداً أنه لم يلجأ لنشر تلك المقاطع سوى بعد حديثها عنه واتهامها له.

وقال صعب، أن الإعلامية ريهام سعيد توجهت إليه لتصليح كامل الوجه وشد العنق. مُضيفاً أنها كانت قد خضعت لعمليات تجميل سابقة.

وأكّد أنه شرح لها التفاصيل كافة، وأن ذلك موثّق وتم تصوير الاتفاق. وأن لديها كامل المعلومات عن العملية الجراحية قبل إجرائها. وأن الإعلامية ريهام سعيد شرحت له بيديها كيف تريد أن يُصبح وجهها بعد إجراء العملية.

وأوضح الطبيب أن عملية شد الوجه نتيجتها لا تظهر ثاني يوم، لكن بحسب الملف الطبي والتاريخ التجميلي للمعنية.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أعلنت عدم قدرتها على استكمال تقديم برنامجها “هي وصبايا” في الفترة المقبلة. بسبب تدهور حالتها النفسية جراء تشوه وجهها إثر جراحة تجميل وصفتها بالفاشلة.

وتوجهت باعتذار من مشاهديها معلنة حصولها على إجازة مفتوحة، لحين تحسن وضعها.

وخصصت ريهام سعيد الحلقة الأخيرة من برنامجها للحديث عن أزمة تشويه وجهها وانهارت من البكاء.

وكان من المخطط أن تقدم عدة حلقات عن أخطاء جراحات التجميل، ولكنها باغتت الجميع واعتذرت عن ظهورها بهذا الشكل أمام المشاهدين.

لتعلن بعدها عدم ظهورها مجدداً عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك قائلة: “أنا آسفة أنا في إجازة من الشغل. إلى غاية أن تتحسن نفسيتي، سأشتاق لكم”.