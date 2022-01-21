دراجي يكذّب شائعات التعديّ لفظيا على فتاة مغربية

كذّب المعلق الجزائري بقناة “بيان سبورتس” القطرية حفيظ دراجي الشائعات بشأن المحادثة الوهمية التي نسبت له بشأن فتاة مغربية. التي اتهمته باطلا بالتعدي عليها لفضيا.

وقال دراجي على حسابه بموقع “تويتر” في ردّه “يتم على تويتر تداول سكرين شوت محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”. وأضاف “عند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكانت المشجّعة المغربية قد اتهمت نجم الإعلام العربي بالسب والشتم على تويتر.

كما شكر دراجي شركة “تويتر” وقال “شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة. من الذباب البشري والذباب الالكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة”. وختم “الشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق. وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.