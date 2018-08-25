إثارة عاصمية بين سوسطارة والنصرية والقمة في تاجنانت

تعود الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات اللإفريقية لخوض غمار البطولة برسم تسوية رزنامة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ويحتضن ملعب 20 أوت ببلوزداد مباراة الداربي العاصمي بين نصر حسين داي المنتشي بالتعادل المحقق بحملاوي أمام شباب قسنطينة في الجولة الماضية، وضيفه إتحاد العاصمة العائد من هزيمة مخيبة أمام يونغ أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما سيكون ملعب 1 نوفمبر بباتنة مسرحا لمواجهة الصاعد الجديد جمعية أمل عين مليلة الذي يستقبل فريق وفاق سطيف الذي سجل تعادلا مخيبا بعقر دياره أمام تيبي مازامبي الكونغولي.

كما سيبحث فريق مولودية الجزائر عن تدارك نتائجه المخيبة المسجلة في الجولة الأولى أمام نادي بارادو بعقر داره بنتيجة 1-1، والهزيمة الثقيلة المسجلة أمام الدفاع الجديدي المغربي بنتيجة2-0، وذلك عندما ينتقل أمسية اليوم إلى ملعب لهوى إسماعيل لمواجهة فريق دفاع تاجنانت الذي تلقى هزيمة ثقيلة هو الآخر في الجولة الأولى بملعب عمر حمادي أمام إتحاد العاصمة بـ3-1.