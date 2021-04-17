إثارة وتشويق.. مسلسل مليونير يتربع على عرش التوندونس الجزائري

تصدرت حلقة أمس، من المسلسل الدرامي الكوميدي “مليونير“، والذي يعرض على قناة “النهار”، التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتمكنت الحلقة الرابعة من المسلسل، إن تتربع على عرش التوندوس بالجزائر، في ظرف قياسي.

وحصدت حلقة أمس، أزيد من نصف مليون مشاهدة، في فترة قصيرة.

وجلبت أحداث المسلسل الكوميدي الدرامي المشاهدين، بقصة شيقة تزداد أحداثها إثارة مع مرور الحلقات.

ويُبدع نجوم الدراما الجزائرية على غرار نبيل عسلي وسارة لعلامة، وحسان كشاش وعادل شيخ وبيونة في أحداث المسلسل بأداء أدوار جديدة عليهم.

وحصدت الحلقة الأولى من المسلسل، أزيد مليوني مشاهدة لحد الآن.

وتُقدم قناة “النهار”، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.