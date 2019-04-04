إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

سيتم الأسبوع المقبل البث في شغور منصب رئيس الجمهورية، من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، الأسبوع المقبل.

وقد أفضى الاجتماع الذي جمع اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الى اجتماع نواب البرلمان بغرفتيه، بحر الأسبوع المقبل، للبث في شغور منصب رئيس الجمهورية.

وسيترأس لجنة صياغة النظام الداخلي، لاجتماع البرلمان بغرفتيه، صالح قوجيل، حسب ما خلص إليه اجتماع مكتبي البرلمان.

وقد تم تنصيب لجنة، للإشراف على التنظيم البروتوكولي والاجرائي، هي من ستحدد تاريخ اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.