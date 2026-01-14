إعــــلانات
الوطني

إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي

بقلم أسماء.ع
إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي
  • 216
  • 0

عقد مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، جلسة عامة خُصصت لإثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

رابط دائم : https://nhar.tv/WD7dq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer