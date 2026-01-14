إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي

وأوضح ذات المصدر أنه وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري. قام مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي عامري دحان، بتلاوة التقرير. الذي أعدته اللجنة بخصوص إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي. وذلك طبقا لأحكام المادة (24) من النظام الداخلي للمجلس.

ويتعلق الأمر، مثلما أشار إليه البيان، بعبد الناصر حمود، الذي عينه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لعهدة مدتها ست سنوات. مضيفا أنه و”بعد المصادقة على التقرير بالإجماع. أعلن رسميا عزوز ناصري عن إثبات عضويته بمجلس الأمة. متقدما له بتهانيه الخالصة ومرحبا به ضمن هيئة المجلس ومتمنيا له كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه البرلمانية”.

بدوره, عبّر عبد الناصر حمود عن “شكره لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة على الثقة. التي حظي بها بتعيينه ضمن الثلث الرئاسي”، مؤكدا “التزامه بخدمة الوطن بكل إخلاص”. وفقا لما تضمنه نفس المصدر.

