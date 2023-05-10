إثراء مشروع قانون الفنان.. هذا ما قالته وزيرة الثقافة

تمّ بالعاصمة، تنظيم لقاء وطني حول مشروع قانون الفنان حضره مجموعة من الفنانين والخبراء والمختصين. وهذا بهدف إثرائه والخروج بورقة طريق تبين أفضل السبل للتكفل بالفنان الجزائري اجتماعياً ومهنياً.

كما أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في كلمة لها قرأها بالنيابة عنها ميسوم لعروسي، نائب رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب أن الانطلاق في هذا المشروع غايته “تحقيق مكاسب جديدة”. عملا بتوصيات رئيس الجمهورية الساعية لتحقيق تكفل أفضل بالمبدعين والفنانين”. و”أنّ ذلك سيكون بمثابة “ميلاد عهد جديد من خلال ورقة الطريق”. “التي سيحدد معالمها المختصون والفنانون وهم أدرى بما يعيشه الفنان”.

ودعت مولوجي المشاركين في هذا اللقاء إلى أهمية الخروج بمقترحات تتعلق بالدرجة الأولى بالتكفل الاجتماعي بالفنان الجزائري. بما يضمن له التغطية الصحية والتقاعد المحترم وفق الأطر القانونية السارية. إلى جانب العمل على أن تكون للفنان بطاقة بيومترية تتضمن مساره الفني.

كما أوضحت وزيرة الثقافة، أنّ كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكون ضمن “مواكبة متطلبات العصر وجهود الدولة للرقمنة”. كما “سنوسع صلاحيات ومزايا بطاقة الفنان بما يحقق القيمة المضافة في خدمة الفنان الجزائري”. “مع التشديد في مسألة الاستحقاق لهذه البطاقة ضمانا للاحترافية والمصداقية”.

في حين، أكدت الوزيرة بأن قطاعها يسعى اليوم إلى “وضع الأسس التي يقف عليها وضع الفنان الجزائري شامخا متينا”. “حتى لا يظل عرضة لنقاشات جانبية وغير مؤسسة”. مشيرة إلى أنّ “هذا القانون الذي سيرى النور فور الانتهاء من صياغته النهائية سيضمن احترام الفنانين”. “الذين ظلت روحهم وفية لهذا المجتمع مهما كانت الظروف”.