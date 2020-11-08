إثر إستنشاقهم للغاز.. إنقاذ 5 أشخاص بالمدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس السبت، من إنقاذ 5 ضحايا بعد استنشاقهم للغاز المنبعث من سخان الماء بالمدية.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية بالبرواقية تدخلت على الساعة 23سا و 05د، من أجل اسعاف ونقل 5 ضحايا مختنقين اصيبوا اثر استنشاقهم لغاز اول اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وحسب ذات المصدر فإن الضحايا هم شخصين من جنس انثى وثلاثة اشخاص من جنس ذكر.

تتراوح اعمارهم مابين 13 و 62 سنة، تعرضوا لآلام في الرأس و غثيان بحي لغواطي بن عفو رقم 08 ببلدية الزوبيرية دائرة سغوان، تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى البرواقية.