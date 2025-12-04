إثر استنشاقهم الغاز السام.. وفاة 96 شخصا وإسعاف 1714 آخرون

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة ضحايا الغاز السام، منذ بداية السنة الجارية.

وأشار زهير بن أمزال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية،في تصريح للنهار، إلى أنه تم تسجيل وفاة شخصين. تتراوح أعمارهم 47 سنة و31 سنة في بلدية بني محلي في بني ورتيلان ولاية سطيف.

كما أضاف المتحدث، أن الحماية المدنية سجلت وفاة 96 شخص وإسعاف 1714 آخرون بسبب استنشاقهم لغاز أكسيد الكربون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور