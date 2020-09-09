إثر التقلبات الجوية.. الأمن الوطني يتلقى أكثر من 27 ألف مكالمة هاتفية

تلقت قاعات ومراكز العمليات للمصالح النشطة للمديرية العامة للأمن الوطني، 27233 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر “1548”.

بالإضافة إلى رقم شرطة النجدة “17” وكذا المحولات الهاتفية، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان لذات المصالح، فإن الإتصالات جاءت على إثر الإضطرابات الجوية التي عرفتها بعض ولايات الوطن،

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 5538 مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548، وكذا 3205 مكالمة عبر رقم شرطة النجدة 17.

إلى جانب 18490 مكالمة عبر المحولات الهاتفية لأمن الولايات.

وأشار المصدر إلى أن هذه المكالمات الهاتفية، التي سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة، تعددت بين طلبات التدخل والنجدة.

وكذا تقديم يد المساعدة، والتبليغ عن حوادث المرور التي شهدتها مختلف الطرقات نظرا للحالة الجوية السيئة.