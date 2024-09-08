إثر التقلبات الجوية.. دعوة المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

ودعت مصالح الحماية المدنية إلى إتباع الإرشادات والنصائح التالية :

-بالنسبة للسائقين يجب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار. التي تمثلها أو السباحة في البرك المائية التي تخلفها الأمطار.

ودعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية سواء على الأقدام أو بالمركبات وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما شددت على ضرورة مرافقة الأطفال لا سيما الصغار واختيار الطريق الآمن والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية. التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

ودعت الحماية المدنية إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، نصحت الحماية المدنية بمغادرة السيارة والتوجه الى مكان عالي. لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها.

وفي حالة تسرب المياه داخل المنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والغاز والتوجه إلى طوابق عليا.

ودعت مصالح الحماية المدنية الى توفير وسائل إنارة بديلة لا تحتاج إلى الكهرباء مثل المصابيح اليدوية مع بطاريات احتياطية.