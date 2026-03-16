إثر التقلبات الجوية..هذه أهم تدخلات قطاع الأشغال العمومية

أكدت وزارة الأشغال العمومية، أن إطارات وأعوان مختلف مديرياتها وأعوان الجزائرية للطرق السيارة تبذل جهودا كبيرة عبر بعض من ولايات الوطن إثر التقلبات الجوية الأخيرة. وهذا عقب التقلبات الجوية الأخيرة. والتي تميزت بتساقط الثلوج وتهاطل الأمطار. ما استدعى تجنيد الوسائل البشرية والمادية لضمان استمرارية حركة النقل والتنقل عبر مختلف شبكة الطرقات. وذلك تجسيدا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عيد القادر جلاوي.

كما باشرت في هذا الإطار الفرق التقنية وفرق الصيانة عمليات متواصلة لإزالة الثلوج المتراكمة وفتح الطرقات. إلى جانب تنظيف المجاري المائية وإزالة مخلفات الأمطار عبر شبكة الطرقات الوطنية والولائية.

ففي ولاية سكيكدة، تدخلت فرق مديرية الأشغال العمومية لإزالة الثلوج. على مستوى الطريقين الولائيين رقم 07 و132 ببلديتي قنواع والزيتونة بدائرة الزيتونة. حيث تتواصل العمليات لفتح المسالك وضمان تنقل المواطنين في ظروف آمنة.

أما في ولاية البويرة، فقد باشرت فرق فرع حيزر عملية إزالة الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تيكجدة. فيما تدخلت فرق الصيانة عبر مختلف الفروع لإزالة مخلفات الأمطار. وتنظيف المجاري المائية عبر شبكة الطرقات.

وبولاية برج بوعريريج، واصلت الفرق الميدانية تدخلاتها إلى غاية الساعات الأولى من صبيحة اليوم. قبل أن تستأنف مجدداً عملياتها ابتداءً من ساعات الصباح الأولى. حيث تم إزاحة الثلوج وفتح المسالك، مع تسجيل فتح جميع الطرقات أمام حركة المرور. كما تدخلت فرق الأشغال العمومية بدائرتي الجعافرة وبرج زمورة لفتح الطريق الوطني رقم .76 والطريق الولائي رقم 43.

وفي ولاية بجاية، تتواصل عمليات إزالة الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 26A بتدخل من فرق القسم الفرعي للأشغال العمومية بأقبو. إلى جانب الطريق الوطني رقم 75 بتدخل من فرق القسم الفرعي للأشغال العمومية برباشة. حيث تمتد العملية من النقطة الكيلومترية 40 إلى غاية النقطة الكيلومترية 52 عند الحدود مع ولاية سطيف.

في ولاية باتنة، عادت حركة المرور إلى طبيعتها على مستوى الطريق الوطني رقم 31 بين النقطة الكيلومترية 30 و48. كما تم فتح الطريق الوطني رقم 77 ببلدية مروانة. بعد إزالة الثلوج المتراكمة باستعمال الآليات الخاصة لمصالح الأشغال العمومية.

من جهة أخرى، تتواصل تدخلات أعوان الجزائرية للطرق السيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. لاسيما عند محولي اليشير وبرج بوعريريج وكذا مقطع زنونة. حيث تم تجنيد فرق الصيانة وسائقي الآليات الثقيلة والخفيفة وأعوان الدورية لإزاحة الثلوج. وإعادة رش الملح تحسباً لتشكل طبقات الجليد، خاصة على مستوى مقطع برج بوعريريج شرق.

