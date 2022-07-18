 إثر اندلاع حريق..الغاء جميع مناقشات وحفلات تخرج “الماستر” بكلية الحقوق سعيد حمدين

أعلن عميد كلية الحقوق سعيد حمدين في العاصمة، عن الغاء جميع مناقشات وحفلات التخرج للماستر المبرمجة ابتداء من الغد.

وكشف ذات المتحدث، عن الغاء حفل التخرج المقرر تنظيمه من طرف الإدارة بمعية الطلبة و التنظيمات الطلابية .

وجاء الغاء الحفلات، بسبب الحريق الذي نشب في كلية الحقوق اثر احتفال طالبة بتخرجها في شهادة “الماستر” أين استعملت فيه الشماريخ والألعاب النارية.

وسيتم إصدار تعليمة وزارية صارمة، تمنع احتفالات التخرج بالالعاب النارية والشماريخ، فيما تتجه ادارة كلية الحقوق نحو مسائلة المتسببين في الحادثة.